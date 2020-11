Αμερικανικές εκλογές 2020: Κλάπηκαν επιστολικές ψήφοι από την Αριζόνα

Μια περίεργη υπόθεση ερευνούν οι Αρχές στην Αριζόνα, καθώς όπως διαπιστώθηκε κλάπηκαν επιστολικές ψήφοι από γραμματοκιβώτια ψηφοφόρων.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα της Αριζόνα, ένας αγρότης ονόματι Μπράιαν Ρουίζ εντόπισε την περασμένη Παρασκευή, κοντά σε διασταύρωση θαμμένες κάτω από πέτρες και μπετόν 18 επιστολικές ψήφους και τις παρέδωσε στην αστυνομία του Γκλέντεϊλ, που επιβεβαίωσε ότι ήταν σφραγισμένες.

We appreciate @GlendaleAZPD working with us to get these ballots in the right hands. Tampering with our elections is wrong and illegal. Anyone with information about this incident should contact our office right away. Details: https://t.co/jksS1jRv2h pic.twitter.com/mAY3vNrTN5