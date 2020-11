Με αντίποινα απειλεί την Γαλλία η Τουρκία για την οργάνωση «Γκρίζοι Λύκοι»

«Θα είναι σκληρή η αντίδραση μας», προειδοποιεί τη Γαλλία, η Τουρκία για τη διάλυση από τη γαλλική κυβέρνηση των Γκρίζων Λύκων. Σε ανακοίνωση του το υπουργείο εξωτερικών της Τουρκίας, δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη της οργάνωσης και υπογραμμίζει πως «η ελευθερία οργάνωσης, έκφρασης και συγκέντρωσης της τουρκικής κοινότητας στη Γαλλία θα πρέπει να διατηρηθεί …και αντιδράσουμε σθεναρά σ αυτή την απόφαση».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως η Γαλλία εφαρμόζει δυο μέτρα, δυο σταθμά σε ότι αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Επίσης το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σήμερα ότι «δεν υπάρχει κίνημα αποκαλούμενο Γκρίζοι Λύκοι», χαρακτηρίζοντας το κίνημα που διαλύθηκε από τη Γαλλία «αποκύημα της φαντασίας».

Η διάλυση των Γκρίζων Λύκων είναι ένδειξη ότι «η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται πλέον εντελώς υπό τον έλεγχο αρμενικών κύκλων επιρροής», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Απειλές κατά της Γαλλίας και από τον Αγιατολάχ Χαμεινί που κατηγόρησε πως το γαλλικό κράτος, ο σιωνισμός και η αλαζονεία βρίσκονται πίσω από τα σκίτσα του Charlie Hebdo. Για την Σιμόν Ροντάν Μπενζακέν, γενική διευθύντρια της Αμερικανικής Επιτροπής της Εβραϊκής κοινότητας στην Ευρώπη, οι δηλώσεις του Καμεινί δεν είναι παρά η επικήρυξη των Εβραίων της Γαλλίας από τον Ιρανό Αγιατολάχ και σε tweet της προειδοποιεί τη Γαλλία και τους εβραίους της χώρας για νέες επιθέσεις εναντίον τους.

