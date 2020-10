Αμερικάνικες Εκλογές 2020: Ο Ομπάμα βγήκε με ντουντούκα στους δρόμους

Μέχρι και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, επιστράτευσε δύο εβδομάδες πριν τις κρίσιμες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ο Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να ανεβάσει κι άλλο τα ποσοστά του.

Στην πρώτη του εμφάνιση, κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Ομπάμα μίλησε αρχικά στη Φιλαδέλφεια σε πάνελ με τους ηγέτες της αφροαμερικανικής κοινότητας, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε με ντουντούκα στο πλήθος στους δρόμους της Πενσυλβάνια, φορώντας μάσκα και τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας εν καιρώ κορωνοϊού.

«Η προσπάθεια που κάνετε εδώ μας εμπνέει. Μην αποθαρρύνεστε», είπε με τον τηλεβόα. «Κάποιοι θα σας πουν “εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω”, άλλοι θα κοιτάξουν να σας αποτρέψουν, αλλά βλέποντας σ’ αυτή την κοινότητα όλους σας να κάνετε αυτή την προσπάθεια, αυτό είναι το πνεύμα που θα κάνει τη διαφορά σ’ αυτές τις εκλογές», επεσήμανε καλώντας τους Δημοκρατικούς να μην ενδώσουν στον εφησυχασμό: «Πρέπει να πάμε στις κάλπες όπως ποτέ στο παρελθόν. Δεν πρέπει να αφήσουμε να αιωρείται καμία αμφιβολία γι’ αυτές τις εκλογές», τόνισε προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό που συνέβη στην εκλογική αναμέτρηση προ τετραετίας, όταν «πάρα πολλοί έμειναν στα σπίτια τους, τεμπέλιασαν, βυθίστηκαν στον εφησυχασμό. Όχι αυτή τη φορά. Όχι σ’ αυτές τις εκλογές».

President Trump has treated the presidency "like a reality show that he can use to get attention," former President Obama says while stumping for Joe Biden in Philadelphia.



