Σαρλ Μισέλ στους ηγέτες της ΕΕ: Απομακρύνετε κινητά και τάμπλετ!

Να παραδώσουν κινητά τηλέφωνα και tablets ζήτησε o Σαρλ Μισέλ από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Σύνοδο Κορυφής.

Συγκεκριμένα, ο προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησε να απομακρυνθούν οι κινητές συσκευές, προκειμένου να μην υπάρξουν διαρροές ή παρακολουθήσεις, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες για το Brexit.

Shhhh Charles Michel asks EU leaders to put away their phones and tablets to avoid leaks. Discussion on Brexit is still v much ongoing.