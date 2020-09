Παρίσι: Ήχος έκρηξης πανικόβαλε τους Γάλλους

Αναστάτωση προκλήθηκε στους κατοίκους του Παρισιού το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς υπήρξαν αναφορές για ισχυρή έκρηξη, η οποία όπως τελικώς αποδείχθηκε δεν ήταν έκρηξη, αλλά μαχητικό αεροπλάνο της γαλλικής αεροπορίας, το οποίο πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση στην πόλη του Παρισιού.

Όπως αναφέρουν τα Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η χαμηλή πτήση έσπασε το φράγμα του ήχου, με συνέπεια το ωστικό κύμα να θυμίζει έκρηξη βόμβας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η βοή ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη του Παρισιού και τα προάστια.

Δείτε βίντεο με τον ήχο που σήμανε συναγερμό στην πόλη του φωτός, όπως καταγράφηκε στη διάρκεια αγώνα του Ρολαν Γκαρός



Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ