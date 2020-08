Πομπέο και Τσαβούσογλου: Ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο

Φωτο Twitter @SecPompeo

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο συναντήθηκε σήμερα, Κυριακή 16/8 με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Σάντο Ντομίνγκο, στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως έγινε γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ Κέιλ Μπράουν, οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz