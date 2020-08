Iνδία: Συντριβή αεροπλάνου με 191 επιβάτες την ώρα της προσγείωσης

Δείτε στο video του Αssociated Press πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος

Τουλάχιστον πεντε είναι οι νεκροί και 35 οι τραυματίες από τη συντριβή ενός αεροσκάφους της εταιρείας Air India Express, το οποίο ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ, στην Κεράλα, εν μέσω καταιγίδας και κόπηκε στα δύο.

Το Boeing-737 εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι, μεταφέροντας συνολικά 191 επιβάτες και πλήρωμα, σύμφωνα με το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας. Μεταξύ των επιβατών ήταν και δέκα μικρά παιδιά.

Ο υπουργός Α.Σ. Μόιντιν, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον πέντε. «Είμαστε ακόμη στη διαδικασία της έρευνας και διάσωσης», σημείωσε ωστόσο ο αστυνομικός διευθυντής της Καλικούτ, Αμπντούλ Καρίμ.

Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV

Το αεροπλάνο ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ένα γειτονικό χωράφι, σε βάθος 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να κοπεί η άτρακτός του στα δύο.

Το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας διευκρίνισε ότι δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος.

Η πτήση αυτή είχε οργανωθεί από την κυβέρνηση της Ινδίας για τον επαναπατρισμό Ινδών πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Watch | "All passengers have been evacuated and admitted in hospitals": MB Rajesh, CPM leader and former MP from Kerala on Air India express plane skidding off the runway at Kozhikode airport pic.twitter.com/0CY1dSsaJc