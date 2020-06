Δύο νεκροί από επίθεση ενόπλου σε πολυκατάστημα στις ΗΠΑ    

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένοπλος επιτέθηκε σε κέντρο διανομής της γιγαντιαίας αλυσίδας λιανικής Wal-Mart, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

O χάρτης των ΗΠΑ με την πόλη της Καλιφόρνιας στην οποία εκδηλώθηκε η επίθεση

Ένα όχημα έπεσε πάνω στο κτίριο νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη Ρεντ Μπλαφ, στην Καλιφόρνια, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ρικ Κράμπτρι, αξιωματούχο του δήμου, τον οποίο επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

