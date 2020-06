Συναγερμός στο Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυκατοικιών το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα διεθνή μέσα, η πυρκαγιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται πολύ κοντά στο πάρκο του Κέννιγκτον.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 60 πυροσβέστες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 18 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Περίπου 100 άνθρωποι με τη βοήθεια της πυροσβεστικής κατάφεραν και βγήκαν από το κτίριο με τον πρώτο όροφο να έχει καεί ολοσχερώς.

Τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα.



Huge fire on the Brandon Estate in Kennington. @LondonFire did fantastic to contain the fire very quickly. Sadly the flat is completely destroyed pic.twitter.com/4R31PQFZI9