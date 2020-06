State Department προς Τουρκία: Μνημείο η Αγιά Σοφιά, όχι τζαμί

Στο βίντεο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη: «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφία δεν πρέπει να απωλέσει τον οικουμενικό της χαρακτήρα και να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος»

Oι ΗΠΑ μέσω του State Department στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία σχετικά με τις προσπάθειες που κάνει η τουρκική κυβέρνηση να γίνει τζαμί η Αγιά Σοφιά.

Ο αρμόδιος για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες πρέσβης των ΗΠΑ, Σαμ Μπράουνμπακ καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

The Hagia Sophia holds enormous spiritual & cultural significance to billions of believers of different faiths around the world. We call on the Govt of #Turkey to maintain it as a @UNESCO World Heritage site & to maintain accessibility to all in its current status as a museum.