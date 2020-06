Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε στο Μεξικό, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Κεντρική Αμερική.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,7 ενώ το γεωλογικό ινστιτούτο του Μεξικού τόνισε πως η δόνηση ήταν 7,5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή και εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα της Σάντα Μαρία Χαντάνι του Μεξικό. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα και σημειώθηκε στις 10:29 (τοπική ώρα - 18:29 ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, στην πόλη επικράτησε πανικός με τους κατοίκους να βγαίνουν ανάστατοι και πανικόβλητοι στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί ήχησαν λίγα λεπτά πριν χτυπήσει ο Εγκέλαδος.

Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG