Βουλγαρία: Φωτογραφίες του Μπορίσοφ με όπλο βάζουν φωτιά στην κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ κατηγόρησε τον πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ ότι τον κατασκόπευσε με ένα drone, καθώς φωτογραφίες που διέρρευσαν φέρεται να εμφανίζουν τον Βούλγαρο πρωθυπουργό να κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του με ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο και το συρτάρι γεμάτο μετρητά.

Στη μία φωτογραφία ο πρωθυπουργός διακρίνεται να κοιμάται στο κρεβάτι του. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι και δέσμες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ και ράβδους χρυσού μέσα στο ανοιχτό συρτάρι του κομοδίνου.

Damming photos and tapes leaked over the past week of – allegedly - PM Boyko #Borissov. His attitude towards the leaks has been just as disturbing as their content. Real or manipulated - this is a huge problem either way. #MedaipoolWeekly #Bulgariahttps://t.co/XRxyjURWmW