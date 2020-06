ΗΠΑ: Αδερφάκια βρήκαν τραγικό θάνατο οδηγώντας το αμάξι της γιαγιάς τους

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μιζούρι των ΗΠΑ, όταν δύο μικρά αδέρφια ηλικίας 6 και 7 ετών σκοτώθηκαν οδηγώντας το αυτοκίνητο της γιαγιάς τους, την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των αυτοκινητοδρόμων του Μιζούρι, τα δύο παιδιά ήταν με τον παππού και την γιαγιά τους στο σπίτι όταν σκέφτηκαν να πάρουν το αυτοκίνητό τους κρυφά για να κάνουν βόλτα. Πράγματι, κατάφεραν να πάρουν τα κλειδιά, μπήκαν μέσα στο Ι.Χ και με τον 7χρονο στο τιμόνι, ξεκίνησαν την μοιραία βόλτα.

MSHP investigating double fatality accident at Blue Mills and Miller (unincorporated area of Jackson County) involving two children. MSHP will provide updates. @JCSheriffOffice @JacksonCountyMO pic.twitter.com/L0DNEHkYnz