ΗΠΑ: Βίντεο κατέγραψε μητέρα που επιχειρεί να πνίξει τον αυτιστικό γιο της

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινωνία των ΗΠΑ την υπόθεση μιας μητέρας που φαίνεται σε βίντεο να σπρώχνει τον αυτιστικό γιο της σε ένα κανάλι. Δυστυχώς, σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή ήταν η πρώτη της προσπάθεια να του αφαιρέσει τη ζωή.

Η 45χρονη Πατρίτσια Ρίπλεϊ είπε ψέματα περί απαγωγής του Αλεχάντρο Ρίπλεϊ, αφού προσπάθησε να τον πνίξει δύο φορές, με μάρτυρες να διασώζουν το αγόρι από κανάλι της Φλόριντα την πρώτη φορά. Δυστυχώς, η δεύτερη προσπάθειά της ήταν επιτυχής με αποτέλεσμα τον θάνατο του άτυχου αγοριού

Ο Αλεχάντρο που ήταν αυτιστικός και δεν είχε λεκτική επικοινωνία βρέθηκε να επιπλέει σε ένα κανάλι του Μαϊάμι την Παρασκευή. Η Ρίπλεϊ αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για απόπειρα και φόνο εκ προμελέτης.

Οι εικόνες από το βίντεο προκαλούν σοκ, καθώς δείχνουν την Ρίπλεϊ με τον Αλεχάντρο να περπατούν μαζί και εκείνη να του χαϊδεύει το κεφάλι, πριν τον σπρώξει προς το νερό. Στη συνέχεια η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και εξαφανίζεται από το πλάνο, πριν τελικά επιστρέψει με γείτονες που έσωσαν το παιδί.

Video shows Patricia Ripley, a Florida mother, pushing her Autistic 9-year old son into canal in failed first attempt to drown him last Thursday —- later that evening she would accomplish her goal; story: https://t.co/CVivdGkHwD pic.twitter.com/MM3oMUgrep