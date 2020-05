Πατέρας και γιος σκότωσαν Αφροαμερικανό ενώ έκανε τζόκινγκ

Δύο άνδρες, πατέρας και γιος συνελήφθησαν στην Τζόρτζια των ΗΠΑ για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, Αχμάντ Άρμπερι, την ώρα που έκανε τζόκινγκ.

Στις 23 Φεβρουαρίου, ο άτυχος άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά δύο λευκών Αμερικανών, του 64χρονου Γκρέγκορι ΜακΜάικλ και του 34χρονου γιου του Τράβις.

Ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε συλληφθεί κανείς για τη δολοφονία του. Ένα βίντεο όμως που τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο, άνδρας που περνούσε από την περιοχή αποκάλυψε το φρικτό έγκλημα και οδήγησε στη σύλληψη των δύο δραστών.

Το βίντεο της δολοφονίας

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας ο άτυχος Άρμπερι έκανε τζόκινγκ στην περιοχή. Οι δύο δράστες αφού του έκοψαν τον δρόμο με το αυτοκίνητο, άρχισαν να τον κυνηγούν.

Και οι δύο ήταν οπλισμένοι. Αρχικά πάλεψαν με το θύμα και στη συνέχεια τον σκότωσαν. Στο βίντεο φαίνεται το θύμα να προσπαθεί να αρπάξει το όπλο του ενός για να αποφύγει τους πυροβολισμούς, όμως ο 64χρονος που βρισκόταν στην καρότσα του αυτοκινήτου άρχισε να τον πυροβολεί, μέχρι που ο άνδρας έπεσε νεκρός στο έδαφος.

Στην αστυνομία οι δύο δράστες ισχυρίστηκαν πως νωρίτερα είχαν γίνει ληστείες στην περιοχή και ότι νόμιζαν πως αυτός ήταν ο δράστης.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Αρκετοί Αφροαμερικανοί, αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος, Τζο Μπάιντεν εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το ειδεχθές αυτό έγκλημα και ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

The video is clear: Ahmaud Arbery was killed in cold blood. My heart goes out to his family, who deserve justice and deserve it now. It is time for a swift, full, and transparent investigation into his murder. https://t.co/alvY5WjdHx

Μάλιστα στα social media το hastag #AfmadArbery είναι από τα μεγαλύτερα trends στη χώρα.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn