Ιταλία: «Οι ασθενείς που επιβιώνουν από το ιό βρίσκονται 15 μέρες σε ΜΕΘ»

Μια νέα έκθεση σχετικά με τα δεδομένα COVID-19 έως την 18η Μαρτίου από την Ιταλία, την οποία δημιούργησε Ιταλός ειδικός της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής Εταιρείας (ESA), αναφέρει ότι ο ρυθμός αύξησης των ασθενών στην εντατική θεραπεία εξαιτίας του κορωνοϊού μπορεί να έχει κορυφωθεί στη Λομβαρδία, ενώ στην υπόλοιποη Ιταλία φαίνεται πως ακόμα κορυφώνεται.

Η έκθεση συντάσσεται από τον Davide Manca, καθηγητή Μηχανικών Συστημάτων Διαδικασιών στο Politecnico di Milano, Μιλάνο της Ιταλίας.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Manca, ο αριθμός των ασθενών με εντατική θεραπεία με τον COVID-19 (NICUC) ξεκινά με μια εκθετική τάση, διπλασιάζοντας τους αριθμούς σε διαστήματα 2 έως 4 ημερών, με την έκρηξη αυτή να παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου μέχρι την 16η έως 18η ημέρα.

Μετά από αυτό, υπάρχουν 3 έως 4 ημέρες κατά τις οποίες η μέγιστη ταχύτητα αύξησης συνεχίζεται, γνωστή ως σημείο καμπής. Τα δεδομένα αυτής της έκθεσης συνεχίζονται μέχρι την 26η ημέρα της πανδημίας, την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Ο καθηγητής Manca ανέφερε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το σημείο καμπής επετεύχθη την 19η ημέρα στη Λομβαρδία και την 22η ημέρα στην Ιταλία. Οι ασθενείς που επιβιώνουν από τη λοίμωξη βρίσκονται κατά μέσο όρο 15 ημέρες σε εντατική θεραπεία (ΜΕΘ) και τουλάχιστον 10 ημέρες σε κάθε περίπτωση.

Ο αριθμός των κρεβατιών εντατικής θεραπείας στην Ιταλία συνεχίζει να αλλάζει. Αρχικά, υπήρχαν 500 κλίνες δημόσιας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στη Λομβαρδία και 140 ιδιωτικές κλίνες ICU. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν περισσότερες από 900. Άλλες περιφέρειες στην Κεντρική και Νότια Ιταλία εκτιμάται ότι είναι 10 έως 12 ημέρες πίσω από τη θέση της Λομβαρδίας και οι περιφέρειες αυτές προσπαθούν να αυξήσουν τη χωρητικότητά τους, για παράδειγμα μετατρέποντας άλλους θαλάμους σε εντατική χρήση.

«Η διαφορά μεταξύ της Λομβαρδίας και της Ιταλίας οφείλεται μόνο στα περιοριστικά μέτρα για την κίνηση και τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων που υιοθετήθηκαν πρώτα στη Λομβαρδία και στη συνέχεια σε όλη την Ιταλία», εξήγησε ο καθηγητής Manca.

«Κάθε μέρα μετράει. Μετά το σημείο καμπής, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται αν και οι συνολικοί αριθμοί εξακολουθούν να αυξάνονται σταθερά. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται σταδιακά έως ότου υποχωρήσει, χωρίς περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των ατόμων που εισέρχονται στην εντατική θεραπεία. Η καλύτερη εκτίμηση για το πότε θα συμβεί αυτό στην Ιταλία για αυτά τα δεδομένα είναι μεταξύ των ημερών 38 και 40, δηλαδή στις πρώτες ημέρες του Απριλίου» συνέχισε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «όπως δείχνουν διάφορες εκθέσεις, πολλοί άνθρωποι στην Ιταλία δεν σέβονται τους κανόνες καραντίνας και κοινωνικής απομάκρυνσης».

Ο ίδιος ετοίμασε μια λίστα με παρατηρήσεις που προέρχονται από τα δεδομένα.

- Αρχικά, το NICUC διπλασιάζεται σε λιγότερο από 3 ημέρες, κατόπιν ο χρόνος διπλασιασμού του NICUC γίνεται μεγαλύτερος, αλλά η βελτίωση είναι αρκετά αργή, δηλαδή κάθε μέρα ο χρόνος διπλασιασμού είναι μέσα σε λίγες ώρες. Μετά από τρεις με τέσσερις εβδομάδες, ο χρόνος διπλασιασμού είναι 4-5 ημέρες.

- Οι συσκευές CPAP, συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών, ενδέχεται να καθυστερήσουν την αναπνευστική ανεπάρκεια, βοηθώντας το ιατρικό προσωπικό να αποφύγει την είσοδο στην ΜΕΘ όταν η διασωλήνωση δεν είναι εφικτή ή διαθέσιμη. Οι συσκευές CPAP είναι τύποι ανεμιστήρων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καταστάσεων όπως η αποφρακτική άπνοια ύπνου και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως στις ρυθμίσεις της ICU. Ωστόσο, παρόλο που δεν είναι η πρώτη επιλογή του αναπνευστήρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που είναι σοβαρές αλλά όχι κρίσιμες και όταν δεν υπάρχουν κρεβάτια εντατικής θεραπείας.

- Ένα κρίσιμο σημείο μπορεί να γίνει η πίεση οξυγόνου στις γραμμές διανομής καθώς κάθε CPAP μπορεί να χρησιμοποιήσει 40 L / min και λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών που χρησιμοποιούν αναπνευστικές συσκευές.

- Οι θάλαμοι που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς μπορούν να τροποποιηθούν και να προετοιμαστούν για τους σκοπούς της ΜΕΘ.

- Σε περίπτωση που εξαντληθούν προστατευτικές μάσκες, είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους μετά από σωστή αποστείρωση.

- Οι ιδιωτικές οικονομικές δωρεές μπορούν να βοηθήσουν πολύ στη δημιουργία κρεβατιών σε μονάδες ΜΕΘ σε λίγες μέρες παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία και τις αργές αποφάσεις των δημόσιων φορέων.

- Οι ασθενείς σε ΜΕΘ (είτε Covid-19 είτε μη Covid-19) μπορούν να μετακινηθούν σε άλλα νοσοκομεία, είτε εντός είτε εκτός της περιοχής, σε ελεύθερες κλινικές για άλλους ICU ασθενείς-19 ασθενείς.

- Υπάρχει γενικά πολύ υψηλότερο ποσοστό ανδρών-ασθενών στη ΜΕΘ που οφείλονται στο COVID-19 παρά στη γυναίκα, παρόλο που οι ακριβείς αριθμοί ποικίλλουν μεταξύ των νοσοκομείων.

- Όπως και σε άλλες χώρες, μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη ιατρών και νοσοκόμων, καθώς ορισμένοι από αυτούς μπορεί να μολυνθούν. Όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης συνταξιούχων ιατρών και νοσοκόμων και να προσλάβουν αποφοίτους γιατρούς.

Ο καθηγητής Manca κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «εάν άλλες χώρες επιθυμούν να έχουν αρκετές κλινικές ICU για να θεραπεύσουν όλους τους ασθενείς COVID-19 που πρόκειται να φτάσουν στα νοσοκομεία τους, πρέπει να μειώσουν την κορυφή του τσουνάμι των περιπτώσεων που έρχονται. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ακολουθήσετε και να εφαρμόσετε τα πολύ αυστηρά μέτρα απομόνωσης της Καραϊβικής και την κοινωνική απομάκρυνση και να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται».

Professor Manca concludes: “If other countries want to have enough ICU beds to treat all the COVID-19 patients that are going to be arriving in their hospitals, they have to decrease the peak of the tsunami of cases that are coming. The most effective way to do this is to follow and enforce Italy’s very strict quarantine and social distancing measures, and make sure they are implemented.”