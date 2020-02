Λονδίνo: Τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο

Δείτε στο video του Associated Press τις πρώτες εικόνες μετά την επίθεση στο Λονδίνο

Συναγερμός έχει σημάνει σε κεντρικό δρόμο του νότιου Λονδίνου μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες o φερόμενος ως δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, ενώ βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχουν άνθρωποι που μαχαιρώθηκαν.

Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Streatham, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης κυνηγούσε με μαχαίρι πολίτες στην κεντρική οδό, ενώ πίσω του ένας αστυνομικός της ασφάλειας, ντυμένος με πολιτικά ρούχα, τον ακολουθούσε και τον πυροβόλησε πιθανώς 3 φορές.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates