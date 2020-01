Καταρρίφθηκε τουρκικό drone του Σαράζ από δυνάμεις του Χαφτάρ

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με ένα κατεστραμμένο drone στην Τρίπολη, το οποίο περιεργάζονται υπερασπιστές του Χαλίφα Χαφτάρ και πολίτες της Λιβύης.

Το βίντεο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο LNA, ο στρατός που υποστηρίζεται από τον Χαφτάρ.

Πρόκειται για drone τουρκικής κατασκευής τύπου TB2, καθώς ο στρατός της Λιβύης δεν έχει στη διάθεση του drone τέτοιου τύπου.

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense. in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/50rEMDuebb

Σύμφωνα με τον LNA, «το να κολλάς μια λιβυκή σημαία πάνω στο ΤΒ2, δεν το κάνει λιβυκό. Ακόμη ένα κακό ρεκόρ για εξοπλισμό τουρκικής προέλευσης».

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN