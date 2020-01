21χρονη μεταμφιεζόταν σε αγόρι για να επιτίθεται σεξουαλικά σε ανήλικες

Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία με μια 21χρονη, η οποία μεταμφιεζόταν σε αγόρι και προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια μέσα από το διαδίκτυο. Από το σπίτι της στο Ένφιλντ της Αγγλίας ταξίδευε σε όλη τη χώρα, προκειμένου να συναντήσει τα ανυποψίαστα κορίτσια, που νόμιζαν πως είχαν σχέση με συνομήλικό τους, και να τους επιτεθεί σεξουαλικά.

Η 21χρονη, Gemma Watts, υποδυόταν τον 16χρονο «Jake Waton» στα social media χρησιμοποιώντας δικές τις φωτογραφίες, στις οποίες έδενε τα μαλλιά της κότσο και τα έκρυβε κάτω από καπέλο, ανταλλάσσοντας προσωπικές φωτογραφίες με τα θύματά της πριν τα συναντήσει.

