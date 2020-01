Προειδοποίηση Τραμπ: Θα απαντήσουμε γρήγορα σε μία ιρανή επίθεση

Σαφή προειδοποίηση προς το Ιράν, πως οι ΗΠΑ θα απαντήσουν γρήγορα σε μία επίθεση της Τεχεράνης κατά αμερικανικών στόχων, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα θα χρησιμεύσουν ως γνωστοποίηση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στην περίπτωση που το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή στόχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και πλήρως και ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο. Αυτή η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αλλά μολαταύτα δίνεται», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!