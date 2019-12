Η τελευταία έκλειψη ηλίου του 2019 – Εντυπωσιακές εικόνες

Εντυπωσιακές εικόνες κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια της δακτυλιοειδούς έκλειψης Ηλίου που ξεκίνησε στις 05:34 ώρα Ελλάδας ξημερώματα Πέμπτης. Μπορεί στη χώρα μας να μην ήταν ορατή, όμως οι κάτοικοι των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, είχαν την τύχη να την απολαύσουν!

Το μονοπάτι της έκλειψης μετακινήθηκε ανατολικά προς το Κατάρ, τη νότια Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τον Ινδικό Ωκεανό και την Ινδονησία, καταλήγοντας στη νήσο Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Partial solar eclipse as seen from Port Area, Manila on Thursday. pic.twitter.com/DmOBPpuyGa

Nature is the art of God 🌕🌒🌙

The Ring of Fire 2019 💍🔥 #Eclipse pic.twitter.com/IGz19FkO6n