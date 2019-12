Ερντογάν- Τυνησία: «Η Ελλάδα δεν έχει λόγο για το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης»

Αιφνίδια επίσκεψη στην Τυνησία πραγματοποιεί σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τυνήσιος ομόλογός του τον υποδέχτηκε με τιμές, στην αφρικανική χώρα. Οι δύο άντρες συζήτησαν τα πιθανά βήματα και τη συνεργασία των δύο χωρών τους για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη.

Ο Ερντογάν έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τύνιδα, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίσκεψη για συνομιλίες με τον Τυνήσιο ομόλογό του, Καϊς Σαγιέντ.

Από την Τυνησία, συνέχισε να προκαλεί. Όπως δημοσιεύει η Γενί Σαφάκ, ο Τούρκος Πρόεδρος διαμήνυσε ότι «η Ελλάδα δεν έχει λόγο σχετικά με το σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».

