Συναγερμός στο Νιου Τζέρσεϊ- Σε εξέλιξη περιστατικό πυροβολισμών

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς περιστατικό με πυροβολισμούς είναι σε εξέλιξη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας αστυνομικός έχει πυροβοληθεί.

DEVELOPING: New Jersey's governor says police officers have been shot in the Jersey City standoff.



What we know: https://t.co/4zHh6Jor6o pic.twitter.com/F2r8vX6LuB