Ουαλία: Φόβοι για συντριβή αεροσκάφους στη θάλασσα-Έλαβαν κλήση για βοήθεια

Μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης ξεκίνησαν οι αρχές της Ουαλίας, μετά από πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους στα ανοικτά των ακτών της, κοντά στο Anglesey.

Το ελαφρύ αεροσκάφος βρισκόταν δυο μίλια βορειοανατολικά της περιοχής Penmon στο Anglesey, κοντά στο νησί Puffin, όταν έδωσε στίγμα την τελευταία φορά.

Multi agency operation underway at sea off Anglesey coast following report of incident involving light aircraft @RNLI @NWPolice @BeaumarisRNLI @MoelfreLifeboat pic.twitter.com/aTVDMm4zBk