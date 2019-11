Τρόμος στον αέρα: Φλόγες στον κινητήρα αεροσκάφους εν ώρα πτήσης

Με εφιάλτη έμοιασε η πτήση για τους επιβάτες ενός Boeing 777 των Philippine Airlines, που είχε προορισμό τη Μανίλα.

Το αεροπλάνο, το οποίο τελικά έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, παρουσίασε βλάβη πιθανόν στους κινητήρες.

Το τρομακτικό της υπόθεσης όμως ήταν για ορισμένους επιβάτες, που είδαν να ξεπετάγονται φλόγες από τη μηχανή του αεροπλάνου, ενόσω βρισκόταν στον αέρα!

Μία επιβάτης ανήρτησε και σχετικό βίντεο σημειώνοντας: «Αυτός ήταν ο χειρότερός μου εφιάλτης. Η οικογένειά σου, το παιδί σου σε αεροπλάνο, του οποίου το φτερό έχει πιάσει φωτιά. Ευτυχώς η πτήση των Philippine Airlines προσγειώθηκε με ασφάλεια»

SCARE IN THE AIR: This is my worst nightmare. Your family, your child on a plane as the engine sputters and flames shoot out of the wing. Luckily, this flight to the Philippines landed safely at #LAX WATCH @jeffnguyen STORY TONIGHT @CBSLA 11pm pic.twitter.com/CV6Q3k4FeG