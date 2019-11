Πυροβολισμοί στην Οκλαχόμα: Τρεις νεκροί σε εμπορικό κέντρο

Δείτε στο video του Reuters πλάνα από το σημείο

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Ντάνκαν της Οκλαχόμα, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε πολυκατάστημα Walmart, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.

