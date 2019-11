Πυροβολισμοί σε αγώνα φούτμπολ στο Νιου Τζέρσεϊ - Δυο τραυματίες

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής σε αγώνα αμερικάνικου φούτμπολ, στο Πλέζαντβαϊλ του Νιού Τζέρσεϊ, όταν μαθητές λυκείου άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν, από ένοπλο που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Κάποιοι από τους μαθητές και τους λοιπούς θεατές έτρεξαν για να σωθούν, ενώ άλλοι έπεσαν στο έδαφος. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα παιδί κι ένας άντρας τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση, ενώ η κατάστυαση του παιδιού ήταν τέτοια, που χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια.

Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε υπάρξει κάποια σύλληψη, ενώ οι Αρχές ερευνούν αν ήταν περισσότερα του ενός, τα άτομα που έφεραν όπλα και συμμετείχαν στους πυροβολισμούς.

Επιπλέον, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία των δυο τραυματιών, ούτε κάποια λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας τους, πέρα από το ότι παραμένουν ζωντανοί.

