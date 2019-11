Καλιφόρνια: Μία νεκρή από πυροβολισμούς σε σχολείο- Υπό κράτηση ο δράστης

Oι πρώτες εικόνες από το σημείο -βίντεο από Reuters

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε λύκειο της Σάντα Κλαρίτα, κοντά στο Λος Αντζελες της νότιας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένοπλος άνοιξε πυρ πριν αρχίσουν τα μαθήματα, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της κι αρκετοί άλλοι άνθρωποι να τραυματιστούν. Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα.

Το CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι πέντε από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης που είναι πιθανόν μαθητής, ο οποίος αναζητείτο, εντοπίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες της σύλληψής του.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους κοντά στο Saugus High School να μην κυκλοφορούν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις αρχές, ύποπτος για τους πυροβολισμούς ήταν ένας άνδρας, ασιατικής καταγωγής, που φορούσε μαύρα ρούχα. Το λύκειο και όλα τα σχολεία στην περιφέρεια Ουίλιαμ Σ. Χαρτ αποκλείστηκαν.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

«Πυροβολισμοί στο Saugus High School. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Ύποπτος άνδρας ασιατικής καταγωγής με μαύρα ρούχα εθεάθη τελευταία στο σημείο. Αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληροφορίες» έγραψε στο twitter το γραφείο του σερίφη.

«Ένοπλος στο Saugus HS. Αρκετοί τραυματίες. Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο» σημειώνεται σε άλλο tweet.

Shooter at Saugus HS. Several injured. LASD resources on site and searching for suspect. Will be locking down area schools. Advise residents to shelter in place and report any suspicious activity — Undersheriff Tim Murakami (@LASDMurakami) November 14, 2019

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κλειδωθούν στα σπίτια τους ή να επικοινωνήσουν με το 911 αν παρατηρούσαν τον ύποπτο μαυροφορεμένο άνδρα.

If you live in neighborhood s anywhere near Saugus High, PLEASE LOCK DOORS and stay inside. If you see suspect, male dark clothing, in backyards, etc. CALL 911 — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

Σημείο συνάντησης είχε οριστεί το Central Park, όπου οι γονείς μπορούσαν να αναζητήσουν τα παιδιά τους.