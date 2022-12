Κακοκαιρία ΗΠΑ-Λέκκας: Πιθανό να έρθει μια πολική «βόμβα» στην Ελλάδα

Πιθανό να αντιμετωπίσει η Ελλάδα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως τον κυκλώνα «βόμβα» - Βίντεο από ΕΡΤ

Δύο Ήπειροι με αντίθετες καιρικές συνθήκες. Ο λόγος για την Αμερική και την Ευρώπη. Στην πρώτη ο φονικός κυκλώνας «βόμβα» σαρώνει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ στη δεύτερη πρωταγωνιστούν οι – ασυνήθιστα για την εποχή – υψηλές θερμοκρασίες. Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα δεδομένα στον πλανήτη, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ακραία και ασυνήθιστά καιρικά φαινόμενα.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη προειδοποιήσει για φαινόμενα με ακραίους καύσωνες και παγετώνες, τα οποία θα γίνουν εντονότερα τα επόμενα χρόνια, ενώ δεν αποκλείεται η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι το πολικό ψύχος που πλήττει την Αμερική.

Στα πρωτοφανή φαινόμενα που θα είναι «καταστροφικά» αναφέρθηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ.

«Ακόμα δεν έχουμε μπει σε πλήρη αποσταθεροποίηση. Βλέπουμε γεγονότα τα οποία αφορούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι και επίπεδο και φαινόμενα τα οποία αφορούν περιοχές, ολόκληρες ηπείρους, ακόμα και κράτη. Αυτά είναι πρωτοφανή και έχουν να εμφανιστούν, όπως προαναφέρθηκε, τουλάχιστον εκατό χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι το έναυσμα ουσιαστικά της κλιματικής κρίσης» σημείωσε ο καθηγητής.

Πιθανό να υπάρξει πολική βόμβα και στην Ελλάδα

Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια πολική βόμβα στην Ελλάδα, όμοια με αυτή της Αμερικής. «Βλέπουμε μία πλήρη αναστροφή της κατάστασης. Τώρα που θα έπρεπε να υπάρχει χειμώνας υπάρχει σχεδόν καλοκαιρία και αυτό το δούμε και να εξελίσσεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με αντίθετα φαινόμενα» είπε ο κ. Λέκκας.

Πάντως, ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή και θωράκιση απέναντι σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες, που είναι απόρροια της κλιματικής κρίσης.

Βίντεο από ΕΡΤ για το ιστορικό κύμα χιονιά στις ΗΠΑ

«Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό είναι να θωρακιστούμε, να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα ως ένα βαθμό και οι επιπτώσεις θα είναι μικρότερες όλο αυτές. Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, που σημαίνει προπαρασκευή και ετοιμότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα», υποστήριξε ο καθηγητής Γεωλογίας.

Μάλιστα, τόνισε ότι η πλειοψηφία των θανάτων στις ΗΠΑ οφείλονται στην ανυπακοή των πολιτών στις εντολές που δόθηκαν.

