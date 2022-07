Έλον Μασκ: Απέκτησε δίδυμα με άλλη γυναίκα, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί του

Πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι ο 18χρονος γιος του Έλον Μασκ υπέβαλε αίτημα αλλαγής φύλου και δήλωσε ότι δε θέλει να έχει καμία σχέση με τον πατέρα του

Εννέα και όχι επτά παιδιά έχει τελικά ο Έλον Μασκ, όπως αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Insider, τον περασμένο Νοέμβριο, το αφεντικό της Tesla απέκτησε δίδυμα παιδιά με στέλεχος της εταιρείας του Neurelink, η οποία αναπτύσσει εμφυτεύσιμες διεπαφές εγκεφάλου – υπολογιστή.

Η Σιβόν Ζίλις, με την οποία ο Έλον Μασκ απέκτησε δίδυμα

Πρόκειται για την 36χρονη Σιβόν Ζίλις, με την οποία ο Μασκ απέκτησε τα δίδυμα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν γεννηθεί μέσω παρένθετης μητέρας το δεύτερο παιδί του με τη νεαρή τραγουδίστρια Grimes.

Ο Έλον Μασκ απέκτησε το δεύτερο παιδί του με την Grimes, λίγο μετά από τη γέννηση των διδύμων

Ο Μάσκ και η Ζίλις κατέθεσαν επίσημη αίτηση τον περασμένο Απρίλιο για να αλλάξει το όνομα των παιδιών τους, ώστε να αποκτήσουν το επίθετο του πατέρα τους κι εκείνο της μητέρας τους να ενσωματωθεί στο μεσαίο τους όνομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Insider, η Ζίλις γνώρισε τον Μασκ μέσω της ΜΚΟ OpenAl που ίδρυσε ο 51χρονος μεγιστάνας και ασχολείται με την έρευνα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλον Μασκ έχει συνολικά εννέα παιδιά

Η 36χρονη, το 2015 ήταν στη λίστα του Forbes με τα 30 πρόσωπα κάτω των 30 ετών που ξεχωρίζουν στον κλάδο του Venture Capital και το 2017 της δόθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Tesla.

Πέρσι, είχε χαιρετήσει την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι να εργαστεί ως στέλεχος σε νεοφυή επιχείρηση της Σίλικον Βάλεϊ ποστάροντας μια φωτογραφία που είχαν βγει οι δύο τους το 2015, όταν της είχε ζητηθεί να τον ενημερώσει αναφορικά με τις τεχνολογικές startup.

H Ζίλις εργάζεται ως επιχειρησιακή διευθύντρια και επικεφαλής ειδικών πρότζεκτ στη Neuralink.

Είναι επίσης ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί για την ανάληψη σημαντικών θέσεων στο Twitter, αφού ολοκληρωθεί η εξαγορά του. Η ίδια το 2020, μέσω Twitter είχε υπερασπιστεί την απόφαση του Έλον Μασκ να μεταφέρει την Tesla εκτός Καλιφόρνια, εξαιτίας περιορισμών για την Covid-19.

This makes me sad. No one’s perfect but I've never met anyone who goes through more personal pain to fight for an inspiring future for humanity - and has done so tirelessly for decades. Everyone’s entitled to their opinion but mine is that there’s no one I respect and admire more https://t.co/pkNvYrrX96