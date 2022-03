Πάρος: Νέο ναυάγιο με δεκάδες μετανάστες- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Ναυάγιο με 101 μετανάστες σημειώθηκε κοντά στην Πάρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως όλοι οι επιβαίνοντες έχουν διασωθεί.

Λιμενικό (φώτο αρχείου)

Οι ναυαγοί είναι Αφγανοί και ο προορισμός τους ήταν η Ιταλία.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Ελληνική Ακτοφυλακή που τους μετέφερε στο σκάφος HCG, σύμφωνα με το Watch The Med – Alarmphone.

🔴BREAKING - 101 people in distress off #Paros in the #Aegean. The Hellenic Coast Guard is transferring them onto their HCG vessel. @hcoastguard, respect their right to asylum and disembark them in Paros now! pic.twitter.com/rbJ2XL90fu