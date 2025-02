Ατύχημα για γνωστό πρωταθλητή- Εκτοξεύθηκε στον αέρα και χτύπησε στο κεφάλι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Χόρχε Μάρτιν μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε την πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών του 2025 στο MotoGP.

Jorge Martin/ (AP Photo/Kien Huo)

Αρχικά ο Ισπανός έπεσε από την Aprilia RS-GP του στη στροφή 1. Στη δεύτερη στροφή ωστόσο δεν ήταν τόσο τυχερός τινάχθηκε στον αέρα και έπεσε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το γόνατο αλλά και το κεφάλι του καθώς σκίστηκε η ζελατίνα του κράνους του.

Ο Χόρχε Μάρτιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο/(AP Photo/Kien Huo)

This was @88jorgemartin's awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢



He's at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we're sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w