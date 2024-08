Ολυμπιακοί Αγώνες: Μεθυσμένοι οι Σέρβοι στην απονομή του μπάσκετ

Μπορεί οι Αμερικανοί να κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στο μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων άλλοι ήταν εκείνοι που έκλεψαν την παράσταση.

Ο λόγος για τους παίκτες της Εθνικής Σερβίας, που κατέκτησε τον χάλκινο μετάλλιο, αποκλείοντας τη Γερμανία, οι οποίοι ανέβηκαν το τρίτο βάθρο των μεταλλίων τύφλα στο μεθύσι.

Team Serbia and Nikola Jokic sing Serbian patriotic songs to celebrate winning the Bronze medal in men’s basketball at the @Olympics after defeating Germany 93-83.



This bronze shines like gold for the People’s Champs! 🇷🇸 pic.twitter.com/ZnQYWtBR63