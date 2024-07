Τα Cosmote Sport κανάλια έρχονται στη NOVA

Η Nova και η Cosmote έχουν καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία για την ανταλλαγή των αθλητικών τους καναλιών, για τα επόμενα 3 χρόνια

Η πλατφόρμα EON της Nova παρέχει αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου, πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον για τον χρήστη, με θέαση οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή, λειτουργία timeshift, και υπηρεσία EON Sports Mode με στατιστικά αγώνων σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας, διασφαλίζοντας το μέλλον του αθλητισμού στην Ελλάδα.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2024 - Σε μια κίνηση συνεργασίας που αλλάζει εκ βάθρων την εμπειρία θέασης αθλητικών γεγονότων, η Nova προχώρησε σε συμφωνία με την Cosmote για την ανταλλαγή αθλητικών καναλιών. Αυτή η σημαντική κίνηση ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των συνδρομητών για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού του αθλητικού περιεχομένου, και διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερα κορυφαία αθλητικά γεγονότα σε μια πλατφόρμα.

Ελκυστικές προσφορές: Μοναδικό περιεχόμενο στις καλύτερες τιμές

Ευρεία κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων: Όλα τα αγαπημένα σας γεγονότα σε μία πλατφόρμα

Τα premium αθλητικά κανάλια Novasports, θα περιλαμβάνουν:

- Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες της Stoiximan Super League (ΠΑΟΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Πανσερραϊκός, Λεβαδειακός) πλαισιωμένα από αγαπημένες εκπομπές

- Την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο μέχρι το 2028

- Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και EuroCup μέχρι το 2028

- Τα θεαματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου LaLiga EA Sports, Bundesliga.

- Τα παραδοσιακά πρωταθλήματα της Eredivisie και της Jupiler Pro League καθώς και αγώνες από τη La Liga Hypermotion, τη 2.Bundesliga.

- Τα Super Cup Γερμανίας και Βελγίου και το Croky Cup (Κύπελλο Βελγίου).

- Tην «επίσημη αγαπημένη», την Εθνική ομάδα μπάσκετ στις διοργανώσεις της FIBA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025

- Την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας και των υπόλοιπων Εθνικών Ομάδων ποδοσφαίρου στο UEFA Nations League και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και του Euro 2028

- Όλα τα Grand Slam του τένις, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσω Novasports και Eurosport), προκριματικά Davis Cup και Davis Cup Finals, καθώς και τη σειρά της WTA με τουρνουά 1000, 500, 250.

- Τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στις διοργανώσεις της UEFA και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών στις διοργανώσεις της FIBA

- Κορυφαίες Ευρωπαϊκές και Ασιατικές Διοργανώσεις πολεμικών τεχνών (ONE FC)

- To τουρνουά γκολφ The Masters

Μοναδικά ντοκιμαντέρ, με προσωπικότητες κι επιτεύγματα από το χώρο του αθλητισμού.

Επιπρόσθετα, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν επιπλέον πρόσβαση στο αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών Cosmote Sport, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

- Stoiximan Super League (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λαμία, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΝΠΣ Βόλος, Athens Kallithea FC)

- UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Youth League, UEFA Super Cup

- NBA, FIBA Basketball Champions League, ACB Liga Endesa (& ACB Supercopa, ACB Copa del Rey), Lega Basket Serie A (& Lega Basket Supercoppa, Lega Basket Coppa Italia), Turkish Basketball Super League

- Κύπελλο Ελλάδας, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Italian Serie A, Liga Portugal, Scottish Premiership, Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyta, Emirates FA Cup και Roshn Saudi League

- ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Nitto ATP Finals, Next Gen ATP Finals και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης

- MotoGP, WRC, ERC, WRX, DTM, Extreme-E, Moto2, Moto3, FIM Enel MotoE, Red Bull MotoGP Rookies Cup

- Βόλεϊ (CEV Champions League, CEV Cup, CEV Challenge Cup), Πάντελ (Premier Padel Tour) και Χάντμπολ (EHF Euro, Bundesliga Χάντμπολ)

- NFL (Regular Season, Playoffs και Super Bowl)

- Fighting Sports: UFC, Oktagon και κορυφαίους αγώνες πυγμαχίας

Προηγμένες Λειτουργίες Θέασης στην EON, την κορυφαία πλατφόρμα θέασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη:

- Φιλικό περιβάλλον χρήστη

- Διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή

- Εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου

- Λειτουργία timeshift για ζωντανούς αγώνες

- Υπηρεσία EON Sports Mode με ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες

- Δυνατότητα λήψης για offline προβολή

Κίνητρο για την καταπολέμηση της πειρατείας:

Προσφέροντας όλο το premium αθλητικό περιεχόμενο σε ανταγωνιστικές τιμές και σε μια, ενιαία πλατφόρμα, η Nova κάνει ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της πειρατείας περιεχομένου.

Μείνετε συντονισμένοι στη Nova για την απόλυτη αθλητική εμπειρία που έρχεται στις 23 Αυγούστου!





