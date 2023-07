Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πρωταγωνιστής... ο Σηκουάνας

Ο κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών, Αρμάντ Ντουπλάντις, ο καλύτερος άλτης του μήκους στον κόσμο, Μίλτος Τεντόγλου, η Ολυμπιονίκης των δρόμων ταχύτητας, Ελέϊν Τόμπσον Ερα και ο μπασκετμπολίστας, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, είναι μεταξύ των αθλητών, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα «πρόσωπα» των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα γίνουν το καλοκαίρι του 2024 στο Παρίσι.

Ωστόσο, ο μεγάλος «αστέρας» της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης στην υφήλιο, θα είναι ο... Σηκουάνας. Ο ποταμός που διαρρέει την γαλλική πρωτεύουσα θα είναι ο... πρωταγωνιστής στην Τελετή Εναρξης, που για πρώτη φορά στα Ολυμπιακά χρονικά, θα διεξαχθεί εκτός σταδίου.

Αξιωματούχοι από την κυβέρνηση, την αστυνομία, την Οργανωτική Επιτροπή (Cojo) και το δημαρχείο των Παρισίων, ασχολούνται διαρκώς με την Τελετή, που έχει προγραμματισθεί για τις 26 Ιουλίου 2024 στις 20:24 και προκαλεί «πονοκέφαλο» στους διοργανωτές.

Εκείνο το βράδυ, οι περίπου 10.000 αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων, θα παρελάσουν εν πλω, με εκατό βάρκες στην καρδιά του Παρισιού, ανάμεσα στη γέφυρα Austerlitz και τη γέφυρα Jena.

Η Παναγία των Παρισίων, το Pont Neuf, το Λούβρο, το Musée d'Orsay, το Grand Palais, ο Πύργος του Άιφελ, είναι σημεία της διαδρομής των έξι χιλιομέτρων που θ' ακολουθήσουν.

Η εξασφάλιση αυτού του γιγαντιαίου υπαίθριου πάρτι, σε ένα ποτάμι, παρουσία αθλητών και αρχηγών κρατών από όλον τον κόσμο και υπό το βλέμμα περίπου 500.000 θεατών, είναι πραγματικός... πονοκέφαλος.

Και όπως δηλώνει ο περιφερειακός νομάρχης, Μαρκ Γκιγιόμ: «θα θυμόμαστε ότι όλος ο κόσμος θα δει αυτά τα σκάφη να κυκλοφορούν στον Σηκουάνα. Σε σύγκριση με ένα γήπεδο, θα μπορέσουμε να δείξουμε όλο το Παρίσι, την Ιστορία του και την κληρονομιά του, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι».

Ο Σηκουάνας θα επανέλθει στο προσκήνιο λίγες ημέρες αργότερα κατά την διάρκεια των αγωνισμάτων τριάθλου (30, 31 Ιουλίου και 5 Αυγούστου) και κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας άνω των 10 χιλιομέτρων (8 και 9 Αυγούστου) που θα πραγματοποιηθεί στην κοίτη του, ξεκινώντας από τη γέφυρα Alexandre-III.

