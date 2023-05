Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Μάχονται» σήμερα για την κορυφή της Ευρώπης

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα απόψε στο Κάουνας και στον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα ξεκινήσει στις 20:00. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις προπονήσεις του και είναι έτοιμες να συναντηθούν στο παρκέ για να διεκδικήσουν τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του σε τελικό Euroleague τη Ρεάλ Μαδρίτης για τέταρτη φορά. Είχαν διεκδικήσει το τρόπαιο σε τελικό, στη Σαραγόσα το 1995, στο Λονδίνο το 2013 και στη Μαδρίτη το 2015. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 2-1, αφού στη Σαραγόσα είχε επικρατήσει με 73-61 των «ερυθρόλευκων», στο Λονδίνο νίκησε ο Ολυμπιακός με 100-88 με εκείνα τα απίστευτα τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ νίκησε άνετα με 78-59 την ομάδα του Πειραιά. Πάντως και τις δύο φορές που νίκησε η Ρεάλ Μαδρίτης τον Ολυμπιακό αυτό έγινε επί ισπανικού εδάφους.

Στη Σαραγόσα η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παίκτες τον Άρβιντας Σαμπόνις και τον Τζο Αρλάουκας. Αμφότεροι βρίσκονται στο Κάουνας, ο πρώτος γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του και ο δεύτερος επειδή εργάζεται για τη Euroleague ως σχολιαστής. Στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη, η Ρεάλ είχε τρεις παίκτες που θα αγωνιστούν και την Κυριακή (21/5) απέναντι στον Ολυμπιακό: τους Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Σέρχιο Γιουλ.

2013: @Olympiacos_BC

🏆



2015: @RMBaloncesto

🏆



2023:?



Let's rewind when these two last met in Championship games 🔙 pic.twitter.com/ORIdiRfTUS