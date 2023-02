Νίκη για τον Ολυμπιακό: 76-70 την Αναντολού Εφές

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει... φωτιά τις τελευταίες εβδομάδες και η Αναντολού Εφές προστέθηκε στα θύματα των «πυρομανών» παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης με 76-70 στο ΣΕΦ και παρέμειναν για τέταρτη συνεχή αγωνιστική στην κορυφή της Ευρωλίγκας.

Με «άσο» στο μανίκι του τεχνικού επιτελείου τον Μιχάλη Λούντζη (13π. με 2/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει την ηρεμία στο σκορ όποτε χρειαζόταν, η πειραϊκή ομάδα νίκησε την Εφές με 76-70 στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, σημείωσε την 16η νίκη στη φετινή διοργάνωση και συνεχίζει στην πρώτη θέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Ταυτόχρονα, άφησε ένα βήμα πίσω το τουρκικό συγκρότημα που πασχίζει για να μπει στην οκτάδα, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 11-12.

Όπως το συνηθίζουν, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά και προηγήθηκαν με 10-2 μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσαν σερί 8-0 που τους έφερε σε διψήφια διαφορά (18-6) μόλις στο 8΄, για να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-13 αλλά με «μελανό» σημείο τις βολές, αφού μετρούσαν ήδη πέντε χαμένες.

.@Da_Thrill21 drives to the basket for a ferocious slam✔️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FHJgld1QJF