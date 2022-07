Ο Τσιτσιπάς κατάλαβε ότι ο μήνας είναι σύντομος όταν πλήρωσε... ενοίκιο

Μέχρι να ξεκινήσει την προετοιμασία του για το US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάνει διακοπές και απολαμβάνει χαλαρές στιγμές, μερικές από τις οποίες κοινοποιεί και στα social media του.

Ο No.4 παίκτης στην παγκόσμια κατάταξη του Τένις λατρεύει το Twitter και δε σταματά να κοινοποιεί τις αναρτήσεις, παρά τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, επανήλθε με νέα ανάρτηση σχετικά με το ενοίκιο που πληρώνει.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι που άρχισα να πληρώνω ενοίκιο», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, με αρκετούς να αναρωτιούνται πόσο δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μάλιστα, οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι, δεν σταμάτησαν να τον τρολάρουν:

You pay rent ? shouldn’t you have purchased a house or 2 by now