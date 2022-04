Ασταμάτητος ο Σαρλ Λεκλέρκ: Πρώτος στο Grand Prix της Αυστραλίας

Ασταμάτητος ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος-και- στο Grand Prix της Αυστραλίας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο στο «Albert Park», μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεθ, ενώ στο βάθρο βρέθηκε και ο Τζορτζ Ράσελ, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.



Ήταν η δέυτερη νίκη στη σεζόν για τον Μονεγάσκο, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν αναγκάστηκε σε μία ακόμα εγκατάλειψη.



«Είμαστε μόλις στον τρίτο αγώνα και το να σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, αλλά το αυτοκίνητο είναι πολύ δυνατό και αξιόπιστο. Προς το παρόν ήμασταν πάντα εκεί, συνεχίζοντας έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε και αυτό με κάνει να χαμογελάω μετά τα δύο τελευταία δύσκολα χρόνια. Σήμερα αυτή η Ferrari ήταν ένα θηρίο». Ο Σαρλ Λεκλέρκ έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για τη μεγάλη του νίκη στη Μελβούρνης, έχοντας σφραγίσει την τέταρτη νίκη στην καριέρα του.

DRIVER STANDINGS 📊@Charles_Leclerc increases his championship lead to a larger margin than anyone did in 2021! 🤩



And, @GeorgeRussell63 makes a move into P2 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/uKUgMpR1UT