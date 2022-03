Είναι επίσημο: Εκτός διοργανώσεων FIFA και UEFA η Ρωσία

Η FIFA αποβάλλει από τις διοργανώσεις της τόσο τις ομάδες της Ρωσίας όσο και την Εθνική Ρωσίας από τις διοργανώσεις της.

Aρχικά, ανακοίνωσε τη μεταφορά των αγώνων της «Sbornaïa» σε ουδέτερο έδαφος, η FIFA αποφάσισε τελικά απόψε (28/2) να αποκλείσει τη Ρωσία, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάρτιο, πρώτα μετέχοντας στον ένα ημιτελικό εναντίον της Πολωνίας ενώ στη συνέχεια, εφόσον προκρινόταν, θα έπαιζε με το νικητή του ζεύγους Σουηδία-Τσεχία.

Για την ακρίβεια, η Εθνική ομάδα της Ρωσίας και όλοι οι ρωσικοί σύλλογοι αποκλείονται από όλες τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA μέχρι νεωτέρας.

«Η FIFA και η UEFA αποφάσισαν σήμερα από κοινού ότι όλες οι ρωσικές ομάδες, είτε εθνικές αντιπροσωπευτικές ομάδες είτε ομάδες συλλόγων, θα ανασταλούν από τη συμμετοχή τόσο στις διοργανώσεις της FIFA όσο και της UEFA μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωσή της.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Full statement: ⬇️

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.



The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.