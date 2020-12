Η Ένωση παικτών υποκλίνεται στον Βασίλη Σπανούλη!

Ο Βασίλης Σπανούλης γνωρίζει την αποθέωση απ’ όλο τον μπασκετικό κόσμο για όσα πετυχαίνει στα γήπεδα στα 38 του χρόνια. Ισως η μεγαλύτερη αναγνώριση έρχεται από τους συναθλητές του.

Η Ένωση παικτών της Euroleague έστειλε συγχαρητήρια στον αρχηγό του Ολυμπιακού γράφοντας στο twitter.

Congratulations to Vassilis Spanoulis who became the historic all-time leading scorer in any version of European Cup competitions. An amazing achievement of a true legend of our game. He surpassed another extraordinary player of the same generation - JC Navarro. 👏👏👏 #ELPlayers pic.twitter.com/HGBvy7mlM3