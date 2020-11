Ο ευτυχισμένος Μίρτο Ουζούνι!

Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον 25χρονο εξτρέμ της Φερεντσβάρος, Μίρτο Ουζούνι. Αρχικά πέτυχε το παρθενικό του γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην αγαπημένη του Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο, και στο τέλος πήρε και τη φανέλα του Πορτογάλου.

🧐 Ferencvarosi's Myrto Uzuni celebrated like Cristiano after scoring against Juventus.



He then asked Cristiano for his jersey at full-time. Idol. pic.twitter.com/QiOjqDoGGR