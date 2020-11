Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Αντρέι Ρούμπλεφ

Δείτε στο βίντεο τα highligths του αγώνα Τσιτσιπά-Ρούμπλεφ

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο φετινό ATP Finals να έκανε πολλά λάθη κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ, στο τέλος όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1.

Tο πρώτο σετ του αγώνα με τον Ρώσο τενίστα ήταν απογοητευτικό καθώς ο Στέφανος έχασε πολλές ευκαιρίες.

Μία ήττα του Στέφανου θα είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός Finals όμως ο Έλληνας τενίστας έχει αποδείξει πολλές φορές πως ξέρει να «γυρνάει το παιχνίδι».

