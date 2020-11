H Lana Del Rey διασκεύασε τον ύμνο της Λίβερπουλ!

Το τραγούδι «You never walk alone» το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο μιούζικαλ των Ρότζερς και Χάμερσταϊν «Carοusel» το 1945, λίγο πριν το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, έγινε ο απόλυτος ποδοσφαιρικός ύμνος όταν το διασκεύασαν οι Gerry & the Pacemakers τη δεκαετία του '60.

Η Λίβερπουλ το υιοθέτησε την δεκαετία του 1970 όταν παιζόταν στο γήπεδο της, το Ανφιλντ, το Τοπ 10 των βρετανικών charts και από τότε συνδέθηκε με μοναδικές στιγμές των κόκκινων, άλλοτε τραγικές όπως το Xίσλμπορο, άλλοτε επικές όπως η κατάκτηση του Champions League το 2005, λόγω των ιδιαίτερων στίχων του.

Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Φραν Σινάτρα και Ελβις Πρίσλεϊ. Τώρα ήρθε η σειρά της Αμερικανής τραγουδίστριας Λάνα Ντελ Ρέι να κυκλοφορήσει μία πιο μελαγχολική διασκευή του, η οποία πρόκειται να προβληθεί στο νέο ντοκιμαντέρ της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδα της Premier League.

Δημοσιεύοντας ένα lo-fi, ασπρόμαυρο βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram της, η Ντελ Ρέι έγραψε στην ανάρτηση: «Δεν θα περπατάς ποτέ μόνος (You Never Never Walk Alone) - accapella. Για το νέο ντοκιμαντέρ για τη Liverpool x @liverpoolfc».