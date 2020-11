Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς o απίθανος!

Δείτε τα hightlights του αγώνα Μίλαν-Βερόνα

Κορυφαίος παίκτης έχει αναδειχθεί ο Σουηδός επιθετικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Σουηδός οδήγησε τη Μίλαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

7 - Zlatan #Ibrahimovic is the the first player to score in seven consecutive Serie A appearances for AC Milan in the three points per win era (1994-95). Solver.#MilanHellas pic.twitter.com/ffi9m7sjSB