«Πέθαναν» λόγω συνωνυμίας τον πρώην άσο του Ολυμπιακού Έντι Τζόνσον!

Να ανακοινώνουν κατά λάθος τον θάνατο σου είναι από μόνο του ψυχοφθόρο. Να συνοδεύουν όμως τη φωτογραφία σου με τίτλο που περιέχει τις λέξεις «συλλήψεις», «αποβολή από το ΝΒΑ» και «ισόβια φυλάκιση» πάει πολύ.

Κάπως έτσι ένιωσε ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Εντι Τζόνσον όταν είδε τη φωτογραφία του σε είδηση για τον θάνατο του συνωνόματου του πρώην All Star παίκτη και άσο των Αταλάντα Χοκς, Edward Lee Johnson Jr.

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ερυθρόλευκος Εντι Τζόνσον πέφτει θύμα παρεξήγησης. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και το 2006 όταν ο «κακός» Εντι Τζόνσον (Edward Lee Johnson Jr) είχε συλληφθεί με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε ένα οχτάχρονο κορίτσι. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπέρδεψαν τους δύο Εντι Τζόνσον με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού να βλέπει και πάλι τη φωτογραφία του σε λάθος άρθρο.

Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο που ο πρώην ερυθρόλευκος παίκτης έβγαλε αμέσως ανακοίνωση εγκαλώντας το AP για το σφάλμα του.

«Θα σας πρότεινα να επικοινωνήσετε με τους σωστούς ανθρώπους και να σβήσετε την φωτογραφία μου σε μερικές ώρες, αλλιώς θα επικοινωνήσει μαζί σας ο δικηγόρος μου» έγραψε ο… ζωντανός Εντι Τζόνσον στο twitter.

@AP_Sports I suggest you contact every news source and have them delete my picture and find the right one within a few hours or my lawyer will be calling. https://t.co/dFJvwY6Fvb