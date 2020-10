Η ζωή του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο γίνεται ταινία

Η ζωή των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο γίνεται ταινία με στόχο να δείξει πως μόνο με τη σκληρή δουλειά μπορεί κάποιος να φτάσει ψηλά και να πετύχει τους στόχους του.

O Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ο Greek Freak μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media αναζητά ηθοποιούς που θα υποδυθούν εκείνον και τον αδερφό του σε νεαρή ηλικία.

Δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφίες τους γράφοντας στη λεζάντα:

«"Η Disney ετοιμάζει μια ταινία με βάση την ιστορία της οικογένειάς μου και αναζητούν ηθοποιούς για να παίξουν εμένα και τον αδελφό μου, Θανάση, σε μικρότερη ηλικία. Δεν απαιτείται εμπειρία! Βοηθά αν μοιάζετε με τα όμορφα αγόρια που απεικονίζονται παρακάτω και αν έχετε κάποια εμπειρία στο μπάσκετ».

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!