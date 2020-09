Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 82-68

Με τον Κώστα Σλούκα να ξεχωρίζει στο κομμάτι της δημιουργίας, μοιράζοντας τις 13 από τις συνολικά 19 ασίστ του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-68 της Μπάγερν Μονάχου, κατακτώντας την τρίτη θέση του διεθνούς τουρνουά που διοργανώνει η Euroleague στο κλειστό "La Fonteta" της Βαλένθια.

Οι Πειραιώτες έδειχναν αποπροσανατολισμένοι αγωνιστικά στα πρώτα 16 λεπτά της αναμέτρησης, όταν βρέθηκαν στο -12 (30-18). Ωστόσο, στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Κώστας Σλούκας (13ασ., 3κλ., 4ρ., 7π.), ο Ολυμπιακός βρήκε τον επιθετικό πλουραλισμό που έψαχνε και δεν... αγχώθηκε μέχρι το τελικό σκορ.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη (προφυλάχθηκε), οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης (13π.) και Χασάν Μάρτιν (13π.), από 12 πόντους σκόραραν οι Γιώργος Πρίντεζης και Σάσα Βεζένκοφ, ενώ 10 ήταν η προσφορά του Κώστα Παπανικολάου.

.@olympiacosbc started slow but got the 82-68 win behind an impressive performance from Kostas Sloukas to finish third in the WE'RE BACK Pre-Season Tournament #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/TZUKfJ6ybs