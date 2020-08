Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Κλοπ

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League αναδείχθηκε ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Λίβερπουλ, έπειτα από 30 χρόνια και η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση της σκληρής δουλειάς του.

Ο Κλοπ που είναι ο αναμορφωτής της Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει Champions League, Super Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και φυσικά τον εγχώριο τίτλο που ποθούσαν διακαώς όλοι οι φίλοι των «κόκκινων».

𝑮𝑬𝑻 𝑰𝑵, 𝑩𝑶𝑺𝑺!



Jürgen Klopp has been named @premierleague Manager of the Season for 2019/20 👏