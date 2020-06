Τένις: «Καρφιά» Μάρεϊ για Τζόκοβιτς

Ο Άντι Μάρεϊ πρώην Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη και καλός φίλος του Νόβακ Τζόκοβιτς δεν απέφυγε να πάρει θέση στο μεγάλο θέμα των ημερών, υποστηρίζοντας πως τα όσα έγιναν στο Adria Tour, διαφήμισε αρνητικά το άθλημα.

«Ειλικρινά, ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρό. Η Σερβία και η Κροατία ήταν δυο χώρες που φαινόντουσαν να περνάνε πιο ήπια την πανδημία, αλλά τα πράγματα μπορούν να χειροτερέψουν. Γνωρίζαμε όμως πως από τη στιγμή που θα τελείωνε το lockdown και που θα άνοιγαν τα σύνορα, ότι τα πράγματα μπορούν να χειροτερέψουν ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω πως μπορούμε όλοι μας να πάρουμε ένα μάθημα απ' αυτό» είπε ο 33χρονος Βρετανός, ο οποίος θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από πολλούς μήνες σήμερα για το Battle of the Brits.

Το Battle of the Brits, το οποίο θα γίνει αυτή την εβδομάδα στο National Tennis Centre του Λονδίνου (23-28 Ιουνίου), είναι ένα τουρνουά που διεξάγεται από τον αδερφό του Andy, Jamie Murray, για φιλανθρωπικό σκοπό και μεγάλο στόχο να συγκεντρώσει 100.000 λίρες για το NHS Charities Together.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον Novak, αλλά αυτό που έκανε δεν τον χαρακτηρίζει και δεν έδωσε καλή εικόνα στο τένις. Όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σαν κι αυτή, είναι σημαντικό κορυφαίοι παίκτες όπως ο Novak να δίνουν το καλό παράδειγμα και να δείχνουν σε όλους πόσο σοβαρό είναι το θέμα»